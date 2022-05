Playoff Nba: incredibile Morant, Memphis raggiunge Golden State

Nella notte italiana, in Western Conference Memphis pareggia i conti portandosi sull'1-1 con Golden State grazie ad una vittoria per 106-101 nel secondo turno dei playoff Nba. Sontuosa prova di Morant che chiude la partita con 47 punti (18 dei quali nell’ultima frazione), 8 rimbalzi e 8 assist e diventa così l'unico giocatore insieme a LeBron James e Kobe Bryant con più di una gara ai playoff da 45+ punti prima dei 23 anni. Invece i Celtics superano facilmente i Bucks per 109-86 e riportano la serie in parità (1-1) nella Easter Conference. Al secondo quarto il parziale era già di 33-19, con la squadra di Boston in controllo della partita sin dai primi minuti. Protagonista Jaylen Brown con 30 punti seguito dai 29 punti e 8 assist di Jayson Tatum. Serata storta per i campioni NBA in carica che non trovano un grande contributo realizzativo con Jrue Holiday che si ferma a quota 19 punti.