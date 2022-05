Golden State Warriors, Gary Payton II potrebbe tornare per le finali

ROMA - La stagione di Gary Payton II potrebbe non essere finita. La 29enne ala dei Golden State Warriors , infortunatasi al gomito dopo un violento impatto con Dillon Brooks martedì durante gara 2 della serie del 2° turno dei playoff Nba vinti da Memphis (106-101), resterà lontano dai parquet per un mese. Gli esami effettuati hanno confermato la frattura del gomito sinistro, ma il danno ai legamenti sembra lieve .

La serie con i Grizzlies è sull'1-1

La possibilità di un ritorno in campo del figlio dell'ex All-Star Gary Payton in caso di qualificazione alle finali dei Warriors, attualmente in parità contro i Grizzlies (1-1) prima della terza partita di venerdì a San Francisco, è quindi non del tutto esclusa.