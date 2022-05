Nba Playoff, Heat e Suns implacabili: si portano sul 2-0

MIAMI (Stati Uniti) - I Miami Heat battono ancora di autorità Philadelphia 76ers e si pèortano sul 2-0 nella serie. All'American Airlines Arena finisce 119-103 con Jimmy Butler da 22 punti e 12 assist oltre ai 23 di Bam Adebayo, vani i 34 di Tyrese Maxey per i Sixers. Philly lotta fino a 10 minuti dalla conclusione quando, sotto di 8 punti, subisce un parziale di 12-2 chiuso contro tripla di Victor Oladipo (10 punti per lui nel 4°) che vale il +18. Per i 76ers altra notte da dimenticare nel tiro da 3 con 8/30.