Nba Playoff, Milwaukee batte in volata Boston per il 2-1. Ok i Warriors

MILWAUKEE (Stati Uniti) - I Milwaukee Bucks superano i Boston Celtics 103-101 nella Gara3 delle semifinali della Eastern Conference e si portano sul 2-1 nella serie. Superba prestazione di Giannis Antetokounmpo da 42 punti e 13 rimbalzi in un match deciso in volata. A 11" dall sirena finale Jrue Holiday porta i suoi sul 103-100, possesso Celtics ed ecco il finale thriller: Holiday commette fallo a 4" su Smart mentre questi sta tirando per il pareggio, l'arbitro decide che è fallo normale e non su azione di tiro. Smart va in lunetta segando il primo ma sbagliando il secondo conquistando lui stesso il rimbalzo! Sono attimi frenetici perché l'esterno di Boston sbaglia il tiro, si innesca una lotta a rimbalzo con Horford che segna con il tap-in ma 3 decimi dopo il suono della sirena per la gioia Bucks.