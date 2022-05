Playoff Nba: i Warriors allungano e vanno sul 3-1, Boston fa 2-2 contro Milwaukee

Nella notte italiana si sono disputati due match delle semifinali dei playoff Nba. In Western Conference Golden State allunga su Memphis e porta la serie sul 3-1. I Warriors si impongono al fotofinish per 101-98 grazie alla solita prova maiuscola di Steph Curry, che segna 32 punti e soi impone come top-scorer dell'incontro. Nell'Eastern Conference, invece, Boston pareggia la serie contro Milwaukee e va sul 2-2. Gara-4 finisce 116-108 per i Celtics che battono i Bucks nonostante i 34 punti del bomber greco Antetokounmpo. Nel frattempo, il tecnico dei Phoenix Suns, Monty Williams, è stato votato miglior allenatore del 2022.