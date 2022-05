Ja Morant ko, trauma al ginocchio destro: playoff a rischio

Trauma contusivo al ginocchio destro (bone bruise). È questo l'esito della risonanza magnetica alla quale si è sottoposto Ja Morant, playmaker dei Grizzlies infortunatosi in gara 4 della semifinale playoff contro i Warrios. La stagione del playmaker americano, dunque, potrebbe essere finita qui. Una flebile speranza in realtà ci sarebbe, e sarebbe legata al prosieguo della franchigia del Tennessee nella corsa all'anello. Memphis, infatti, è sotto 3-1 nella serie contro Golden State, pertanto nel caso in cui dovesse arrivare una sconfitta stanotte in gara 5 finirebbe qui la propria stagione. La speranza di rivedere Ja Morant in campo per il finale di stagione, dunque, è legata alle prestazioni in campo dei compagni.