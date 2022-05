Playoff Nba: Bucks corsari a Boston. Trionfo Grizzlies

TORINO - Milwaukee espugna il TD Garden di Boston e si porta 3-2 nella serie. I campioni in carica, con una grande rimonta da -14 nell'ultimo quarto di gara, vincono di tre lunghezze - 110-107 - e vedono sempre più vicine le finali della Eastern Conference . Un trionfo, quello di Milwaukee che porta la firma del solito Giannis Antetokounmpo : il greco vive la sua miglior serata al tiro in questi playoff con 16/27 dal campo , 40 punti complessivi e 11 rimbalzi. Una prestazione magistrale che suona come un avvertimento a tutte le dirette concorrenti: i Bucks vogliono il back-to-back . Decisivo anche Jrue Holiday : oltre ai 24 punti a referto conditi da 8 rimbalzi e 8 assist, il play dei Bucks cancella Marcus Smart negli ultimi due possessi di Boston.

Memphis travolge Golden State: è 2-3

Restano invece a galla i Grizzlies, che accorciano sul 2-3 la serie con Golden State e promettono battaglia fino alla fine. Ancora priva dell'infortunato Ja Morant, out per un trauma contusivo al ginocchio destro, Memphis vince con un clamoroso scarto di 39 punti, 134-95: la partita si decide al terzo quarto quando i padroni di casa, trascinati dal trio Jackson-Bane-Jones (21 punti a testa), piazzano lo strappo decisivo con un pesantissimo 42-17. Warriors mai in partita: deludenti le prove di Thompson - 19 punti e 3 rimbalzi - e Steph Curry, solo 14 i punti per lui. Ora le sfide cambiano sede: si gioca tra due giorni, a Milwaukee e San Francisco.