Playoff Nba: gli Heat eliminano i Sixers. Mavs sul 3-3: si va a gara-7

TORINO - Quando il gioco si fa duro, i Miami Heat iniziano a giocare e alzano la voce: per il titolo ci siamo anche noi. Primo, importante verdetto nella notte dei playoff Nba: gli Heat, trascinati da un Jimmy Butler le cui prestazioni non fanno ormai più notizia (32 punti e 8 rimbalzi), espugnano in gara-6 il Wells Fargo Center di Philadelphia e staccano il pass per le finali di Eastern Conference. I ragazzi di Erik Spoelstra vincono il match 99-90 e chiudono la serie sul 4-2: ad attenderli, ora, ci sarà la vincente del confronto tra i campioni in carica dei Bucks e i sempre temibili Celtics (Milwaukee avanti 3-2). Partita equilibrata nella prima frazione con Miami avanti di solo punto: lo strappo decisivo è del terzo quarto quando Butler e compagni siglano un parziale di 25-15 decisivo per le sorti del match e della serie. Per gli Heat, ottima prova anche di Max Strus, autore di una doppia doppia da 20 punti e 11 rimbalzi. Per i Sixers non basta ancora volta la buona prova del solito Joel Embiid (20 punti ma anche 12 rimbalzi catturati per lui) e Tyrese Maxey. Serata no per Philadelphia che, dopo 3 minuti di gara, perde Danny Green che si scontra fortuitamente con Embiid e si procura un serio infortunio al ginocchio sinistro: secondo ESPN c’è "significativa preoccupazione" che si tratti di un infortunio grave.