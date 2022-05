Playoff Nba: Celtics e Mavericks vincono Gara-7 e volano in finale

NEW YORK - I Dallas Mavericks travolgono i Suns per 123-90 in Gara-7 e vincono così la serie per 4-3 conquistando la Finale di Western Conference dove sfideranno i Golden State Warriors di Steph Curry. Uno stratosferico Luka Doncic trascina Dallas con 35 punti e 10 rimbalzi, mentre Spencer Dinwiddie mette a referto 30 punti. Ai Suns non bastano i 12 punti di Cameron Johson, clamoroso il flop delle due stelle Devin Booker e Chris Paul che chiudono rispettivamente con 11 e 10 punti segnati. Gara-1 è in programma giovedì 19 maggio. Risulatato clamoroso anche nella Eastern Conference, dove i Boston Celtics battono al TD Garden i campioni in carica dei Milwaukee Bucks per 109-81 aggiudicandosi Gara-7 e volando in finale. I biancoverdi di coach Ime Udoka vincono la serie per 4-3 e accedono così alle Finali di Conference dove sfideranno i Miami Heat con Gara-1 in programma mercoledì 18 Maggio a Miami. Grant Williams trascina Boston con i suoi con 27 punti, carrer high, insieme ai 23 di Jayson Tatum e ai 19 di Jaylen Brown. A Milwaukee (priva per tutta la serie di Khris Middleton) non è bastata la solita grande prova di Giannis Antetokoumpo con 25 punti, 20 rimbalzi e 9 assist. Jrue Holiday chiude con 21 punti. Le due finaliste dello scorso anno (Suns e Bucks) sono fuori dai playoff Nba.