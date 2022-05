Nba, la prima scelta del Draft 2022 va agli Orlando Magic

Orlando vince la lottery e al prossimo draft di giugno avrà la prima scelta assoluta. Per la quarta volta nella sua storia, dunque, i Magic avranno il diritto di selezionare per primi il prospetto migliore, che sia fra i ragazzi del college o all'estero. I Magic avevano il 14% di chance, come Houston e Detroit, e ora avranno la possibilità di continuare quel processo di ricostruzione avviato nello scorso draft con Jalen Suggs (n.5) e Franz Wagner (n.8). La seconda scelta assoluta andrà agli Oklahoma City Thunder, la terza invece agli Houston Rockets. A seguire Sacramento Kings, Detroit Pistons, Indiana Pacers, Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans (via Lakers), San Antonio Spurs e Washington Wizards. Il toto-draft è già partito, con Jabari Smith (Auburn), Chet Holmgren (Gonzaga) e l'azzurro Paolo Banchero (Duke) indicati fra i talenti emergenti della Ncaa che possono aspirare alle prime tre scelte.