Playoff Nba, Golden State travolge Dallas in gara 1

SAN FRANCISCO (USA) - Buona la prima per Golden State nella finale Ovest dei playoff Nba. Davanti ai propri tifosi infatti gli Warriors hanno travolto Dallas in una gara 1 senza storia (112-87), che ha visto i Mavericks resistere per un tempo prima di cedere progressivamente ai padroni di casa. Fondamentale il lavoro fatto da Andrew Wiggins (anche 19 punti per lui) in marcatura sul fenomenale sloveno Luka Doncic (20 punti), costretto a lasciare la palma del top-scorer a Steph Curry (21 punti a referto ai quali vanno aggiunti 12 rimbalzi).