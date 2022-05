Nba, equilibrio nella finale a Est: Boston risponde a Miami, è 1-1

TORINO - Perfetto equilibrio in finale a Est, dove Boston risponde a Miami e sbanca la FTX Arena 127-102 : il risultato adesso è sull'1-1 dopo gara 2. I Celtics vanno sotto 18-8 in apertura, ma poi chiudono il primo tempo sul +25 (70-45): i trascinatori sono Jayson Tatum (27 punti), Marcus Smart e Jaylen Brown (24 punti a testa) e adesso sono pronti per i prossimi due appuntamenti al TD Garden. Così coach Udoka: "I ragazzi hanno orgoglio, hanno visto nel modo in cui abbiamo perso gara 1 un'occasione d'oro e hanno pensato di poter fare molto meglio. E lo hanno fatto".

Eastern Conference, perfetto equilibrio

Anche 12 assist e 9 rimbalzi a referto per Smart, con Boston che sul finale di primo quarto ha piazzato un break di 17-0 con cinque triple in sei possessi. È stata la svolta per pareggiare i conti contro una Miami alla quale stavolta non è bastato Jimmy Butler (29 punti), con Oladipo e Vincent che hanno chiuso con 14 punti ciascuno. Quest'ultimo si è già concentrato sui prossimi incontri: "Si tratta di una sconfitta, non importa se hai perso di uno o di 20, ci faremo trovare pronti per gara 3". A partire da domani la serie si sposterà a Boston. "Sono venuti fuori e ci hanno colpito sul muso", ha ammesso Adebayo. Nella notte italiana si torna in campo invece a San Francisco, per gara 2 fra Golden State e Dallas: Warriors avanti 1-0.

Nba, tutti i risultati

EASTERN CONFERENCE

1° Turno

Atlanta Hawks - MIAMI HEAT (1-4)

Toronto Raptors - PHILADELPHIA 76ERS (2-4)

Chicago Bulls - MILWAUKEE BUCKS (1-4)

Brooklyn Nets - BOSTON CELTICS (0-4)

2° Turno

Philadelphia 76ers - MIAMI HEAT (2-4)

Milwaukee Bucks - BOSTON CELTICS (3-4)

Finale

Miami Heat - Boston Celtics 102-127 (1-1)

WESTERN CONFERENCE

1° Turno

New Orleans Pelicans - PHOENIX SUNS (2-4)

Utah Jazz - DALLAS MAVERICKS (2-4)

Denver Nuggets - GOLDEN STATE WARRIORS (1-4)

Minnesota Timberwolves - MEMPHIS GRIZZLIES (2-4)

2° Turno

Phoenix Suns - DALLAS MAVERICKS (3-4)

GOLDEN STATE WARRIORS - Memphis Grizzlies (4-2)

Finale