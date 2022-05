Playoff Nba, Golden State a un passo dalla finale: Curry annienta Dallas

LOS ANGELES (STATI UNITI D'AMERICA) - Golden State batte 109-100 Dallas ed è a un passo dalla finale Nba. Trascinati da un super Steph Curry (31 punti e 11 assist), i Warriors volano sul 3-0 nella serie e vedono avvicinarsi sempre più l'atto conclusivo tre anni dopo l'ultima volta. Mai una squadra in svantaggio per 3-0 è riuscita a vincere le ultime quattro partite di una serie nei playoff. Inutili per i Mavericks i 40 punti, conditi da 11 rimbalzi, di Luka Doncic. A 75" dalla fine il punteggio era di 104-99, ma Golden State ha vinto anche la battaglia dei rimbalzi (47 a 33). Nella notte italiana si giocherà gara-4 della finale di Eastern Conference tra Miami Heat e Boston Celtics (2-1).