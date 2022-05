Nba, grande prova di Boston in Gara-4: 2-2 la sfida con Miami

TORINO - Boston agguanta il pareggio (2-2) e si impone in gara-4 con Miami: un successo netto, con il punteggio finale di 102-82, che permette ai Celtics di vincere la quarta sfida della finale della Eastern Conference. Trascinatore assoluto dei padroni di casa è Jayson Tatum, a referto con 31 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Horford è l'unico a non andare in doppia cifra nel quintetto iniziale, ma oltre ai 5 punti ha messo al servizio della squadra i suoi 13 rimbalzi. Sono 13 i punti di White (8 i rimbalzi, 6 gli assist), 12 a testa Williams III (9 rimbalzi) e Brown, mentre dalla panchina se ne contano 14 per Pritchard. Irriconoscibili gli Heat, in particolare nella prima parte di match (appena 11 punti nel primo parziale). Soltanto Oladipo, Robinson e Martin, tutti e tre dalla panchina, sono andati in doppia cifra, chiudendo rispettivamente con 23, 14 e 12 punti. Per quanto riguarda i cinque che hanno cominciato gara-4, complessivamente sono stati fatti appena 18: 9 Adebayo, 6 Butler e 3 Lowry.