Nba Finals, Warriors straripanti: Celtics ko e serie sull'1-1

SAN FRANCISCO (USA) - La reazione tanto attesa è arrivata e Golden State torna in parità nella finale dei playoff Nba contro Boston , a cui non bastano i 28 punti messi a referto da Jayson Tatum per spuntarla nel secondo round della sfida.

Curry il miglior marcatore

Trascinati da un Steph Curry in gran serata (top scorer del match con 29 punti) gli Warriors non ripetono infatti gli errori del primo match (quando si erano fatti rimontare dai Celtics nell'ultima frazione) e grazie soprattutto a uno straordinario terzo periodo (35-14 il parziale) vincono la gara 2 con il risultato di 107-88. Con le due squadre ora sull'1-1, la serie si sposterà adesso in sul parquet del TD Garden in Massachusetts, dove è in programma gara 3 nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 giugno.