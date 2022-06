Il figlio di Shaquille O'Neal punta all'Nba: è nel draft del 23 giugno

Shareef O'Neal, figlio d'arte del grande Shaquille, potrebbe approdare in Nba nelle prossime settimane. "The Athletic" scrive infatti che il 22enne cestista è nella lista dei giocatori che possono essere selezionanti nel draft Nba del prossimo 23 giugno. Smentite le voci delle scorse settimane che davano per imminente il ritorno nei college del figlio di Shaquille O'Neal, ex stella di Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers e Boston Celtics. Shareef, 2.07 di altezza per 100 chili di peso, viene da quattro stagioni nel campionato Ncaa, disputate con la maglia dell'Ucla e degli LSU Tigers.