Nba, Warriors ko: Boston vince e si porta avanti 2-1

I Celtics conquistano gara 3 e sono avanti 2-1 nella serie. Boston infatti ha vinto 116-100 in casa contro i Golden State Warriors al TD Garden. Ottima partenza per i Celtics che si portano subito sul +15 nel primo quarto, ma non riescono a dilagare. Golden State recupera e si porta addirittura avanti di un punto nel terzo. Nel quarto periodo, però, quando tutti si aspettano la reazione di Curry e compagni, Boston chiude la pratica e conquista il successo. La notte è di Jaylen Brown, Jayson Tatum e Marcus Smart: insieme hanno segnato 77 punti (Brown 27, Tatum 26 e Smart 24). Non basta ai Warriors il solito Steph Curry, che chiude con 31 punti con 6/11 dall’arco ma si fa anche male dopo una palla contesa. La serie ora è 2-1 per i Celtics. Nella notte italiana tra venerdì e sabato c'è gara 4, sempre a Boston.