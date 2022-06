Nba Finals, Wiggins porta i Warriors al match-point: Boston ko

SAN FRANCISCO (Stati Uniti) - I Golden State Warriors fanno loro la Gara 5 delle Nba Finals per 104-94 e si portano sul 3-2 contro i Boston Celtics. Mvp della partita l'ex Minnesota Timberwolves Andrew Wiggins da 26 punti e 13 rimbalzi, Steph Curry chiude con 16 punti mentre agli ospiti non è bastata la doppia doppia di Jayson Tatum (27 punti e 10 rimbalzi). I padroni di casa vanno negli spogliatoi su 51-39 ma gli ospiti reagiscono, 35-24 il parziale del terzo periodo e squadre che entrano sul 75-74 Warriors nell'ultimo quarto. Boston però perde smalto, tira 4/15 dal campo (con 4 palle perse) e i Warriors ne approfittano: Wiggins realizza 10 punti compresa la schiacciata del +15 (99-84) a 2' dalla sirena finale, il parziale del 4° periodo recita 29-20 Golden State. Giovedì notte si torna in campo al TD Garden di Boston per Gara 6 dove i Celtics cercheranno di annullare il Match-Point Warriors ed allungare la serie a Gara 7.