Nba, il messaggio di Obama sui social per il trionfo dei Warriors

I Golden State Warriors hanno conquistato il titolo di campioni Nba per la settima volta nella loro storia, la quarta in sei finali nelle ultime otto stagioni. Dopo il trionfo, è arrivato anche il messaggio speciale di Barack Obama. L'ex presidente degli Stati Uniti, infatti, ha scritto su Twitter: "Con quattro titoli in otto anni, i Warriors non lasciano dubbi sul loro posto tra le più grandi dinastie della Nba. Congratulazioni all'MVP delle finali Steph Curry, Draymond, Klay, Coach Kerr e al resto della squadra!".