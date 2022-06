The Athletic: "Draft Nba, gli Houston Rockets sceglieranno Banchero"

HOUSTON (Stati Uniti) - Saranno gli Houston Rockets, con ogni probabilità, a scegliere Paolo Banchero al prossimo draft Nba del 23 giugno: secondo il media statunitense 'The Athletic', infatti, la franchigia texana non avrebbe alcuna intenzione di scambiare la scelta numero 3 proprio per non perdere l'occasione di mettere sotto contratto il giovane talento di nazionalità italiana (mentre renderà disponibili sul mercato la scelta 17 e la 26). C'è stata una quantità schiacciante di feedback positivi relativi alla visita di Banchero, simile a quella di Jalen Green l'anno scorso. I Rockets stanno ricostruendo la loro franchigia e stanno cercando giocatori volti al gioco di squadra e dediti al lavoro: qualità che il cestista ex Duke incarna perfettamente. Lo stesso Banchero, interrogato nei giorni scorso circa la possibile scelta di Houston, aveva affermato: "Hanno una squadra giovane e credo possa adattarsi perfettamente alle mie capacità di regia e alla mia inclinazione di giocare ovunque sul parquet".