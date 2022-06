Michael Jordan imbufalito e il web non perdona

Bufera su Michael Jordan. Il sei volte campione Nba, attuale proprietario degli Charlotte Hornets, è finito nel mirino del web per la sua reazione a dei ragazzi che gli chiedevano una foto. Nel video, diventato subito virale sui social, si vedono dei fan che attendono in un garage l'uscita di LaMelo Ball, ma ad un certo punto impazziscono quando si vedono sbucare la leggenda. I due confabulano, "andiamo a vedere LaMelo Ball... Quello non è LaMelo, ma è Michael Jordan!". Felicissimi chiedono uno scatto ma Jordan, piuttosto imbufalito, chiede loro di abbassare la telecamera.