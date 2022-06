Nba, Paolo Banchero prima scelta al Draft: giocherà con i Magic

Sedici anni dopo Andrea Bargnani, un altro italiano è stato selezionato come prima scelta al draft Nba: si tratta di Paolo Banchero. Proveniente dall'università di Duke, Banchero si è detto pronto a vestire la maglia della Nazionale azzurra, dato che e' naturalizzato italiano grazie al padre. Il cestista e' figlio di atleti: la madre americana Rhonda Smith giocava nella massima lega femminile (Wnba) mentre il padre Mario di origine italiana è un ex giocatore di football americano a livello universitario.

Anche Procida e Spagnolo scelti nel Draft

Banchero non è l'unico cestista italiano ad essere stato selezionato nel draft Nba. Anche Gabriele Procida e Matteo Spagnolo giocheranno nella prossima Nba. Il primo è scelto da Detroit con la numero 36, mentre Spagnolo è finito con la 50 a Minnesota. "La storia è scritta. Matteo Spagnolo è in Nba. Il brindisino è stato scelto da Minnesota Timberwolves". Così l'assessore allo Sport del Comune di Brindisi, Oreste Pinto, ha annunciato che il brindisino, classe 2003, playmaker, è a tutti gli effetti un giocatore Nba. Il primo brindisino. "La chiamata di Matteo al Draft Nba 2022 dimostra che ogni sogno è possibile se ci credi fino in fondo e lo insegui ogni giorno con passione e sacrificio", dice Pinto.