Nba, Westbrook rimane ai Lakers: esercitata l'opzione ad 47 milioni!

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Russell Westbrook giocherà anche nella prossima stagione ai Los Angeles Lakers malgrado un'annata 2021-22 da dimenticare. L'ex giocatore degli Oklahoma City Thunder ha esercitato la Player Option da $47 milioni. Westbrook è reduce da una stagione molto brutta da 18.5 punti, 7.4 rimbalzi e 7.1 assist dove non è mai stato un fattore tanto che in questa Free-Agency il suo futuro era in bilico: nei giorni scorsi il giocatore era stato proposto ai Brooklyn Nets (in un pacchetto con altri giocatori) ai Brooklyn Nets in cambio di Kyrie Irving. Brooklyn ha rifiutato e Irving poi ha deciso di rimanere esercitando la sua Player Option.