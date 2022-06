Nba, Harden resta a Philadelphia. Per Jokic maxi-rinnovo con Denver

Dopo aver rifiutato l'opzione da 47 milioni di dollari (circa 45,2 in euro) per la prossima stagione, James Harden apre al ritorno a Philadelphia: diventato ufficialmente un free agent, ha comunicato alla squadra che intende rimanere con un nuovo accordo che garantirà ai 76ers la flessibilità di cui hanno bisogno per ingaggiare altri giocatori quest'estate. Lo ha riferito una fonte a conoscenza diretta della situazione all'Associated Press. Per quanto riguarda gli altri movimenti nel mercato Nba, Jalen Brunson dovrebbe lasciare i Dallas Mavericks e diventare il nuovo playmaker dei New York Knicks. L'affare più grande, in termini di cifre e in arrivo nei prossimi giorni, quasi certamente non avrà nulla a che fare con un free agent: tutti i segnali indicano che il due volte MVP in carica Nikola Jokic rinnoverà con i Denver Nuggets per 260 milioni di dollari (oltre 250 in euro).