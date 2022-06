Gallinari, ufficiale l'addio agli Hawks dopo due anni: "Non vi dimenticherò mai"

ATLANTA (STATI UNITI) - È ufficiale: Danilo Gallinari dà l'addio agli Atlanta Hawks e vola in Texas, ai San Antonio Spurs . La conferma arriva direttamente dall'ex ala dell' Olimpia Milano che affida a Twitter le sue emozioni dopo 117 presenze con la maglia della franchigia georgiana: "È difficile dire addio. Sappiamo sempre cosa ci lasciamo alle spalle ma non cosa troveremo davanti a noi", twitta l'azzurra classe 1988. "Mi lascio alle spalle bravi ragazzi, tifosi speciali e due stagioni indimenticabili. Abbiamo volato in alto Hawks... non lo dimenticherò mai! Grazie Atlanta dal profondo del mio cuore".

Nba, Gallinari da Popovich: è il terzo italiano agli Spurs

Danilo Gallinari diventa il terzo italiano della storia a indossare la canotta di San Antonio. Prima di lui, Marco Belinelli, campione Nba con gli Spurs nel 2014 e primo italiano in assoluto a vincere l'anello, poi Ettore Messina, per anni assistant coach di Gregg Popovich sulla panchina degli stessi Spurs. Secondo quanto riporta Espn però, l'approdo di Gallinari a San Antonio sarebbe più fugace del previsto: l'azzurro, trasferitosi dagli Atlanta Hawks (con cui aveva ancora un anno di contratto a 21,5 milioni di dollari) ai texani in cambio delle tre prime scelte del Draft delle prossime edizioni (2023, 2025 e 2027), un diritto di scambio tra le due franchigie (2026) e l'All Star Dejounte Murray come contropartita tecnica, non dovrebbe fermarsi in Texas. Infatti, secondo quanto riportato da Espn, l'ala di Sant'Angelo Lodigiano non dovrebbe fermarsi alla corte di Gregg Popovich ma potrebbe essere messo nelle condizioni di diventare, fin da subito, free agent e trovare così un nuovo progetto in Nba. I San Antonio Spurs, oggi, rappresenterebbero il sesto team della Nba in cui giocherà Gallinari, dopo Knicks (che lo scelsero nel draft del 2008), Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma Thunder e Atlanta Hawks.