Espn: "Gallinari vuole Boston non appena sarà free agent"

Danilo Gallinari e il sogno Boston Celtics : un matrimonio che s'ha da fare. Come riportato da Espn e dall'esperto giornalista Adrian Wojnarowski i biancoverdi, freschi finalisti dell'ultima stagione di Nba, sarebbero la destinazione preferita dell’azzurro che interessa anche a Miami e Chicago . Ma dopo aver salutato gli Hawks dopo un ottimo biennio, il 'Gallo' cerca, a 34 primavere, la grande sfida della carriera: vorrebbe competere per vincere il titolo e Boston, reduce da una stagione di altissimo livello, potrebbe garantirgli questa possibilità. Epsn inoltre sostiene che Gallinari si unirebbe ai Celtics una volta tagliato dai San Antonio Spurs e assunto lo status di free agent .

Gallinari, Boston ha un asso nella manica

Reduce da un ottima stagione con gli Atlanta Hawks, durante la quale ha messo a referto 11.7 punti e 4.7 rimbalzi di media, l'ala azzurra avrebbe più volte espresso l'intenzione di accettare un progetto pluriennale, motivo per il quale avrebbe rifiutato l'interessamento di squadre come Bulls, Heat e Timberwolves che non gli garantirebbero un ingaggio adeguato e un progetto vincente a breve-medio termine. Boston ha invece l'asso nella manica: la franchigia del Massachusetts può mettere sul piatto una Mid-Level Exception che sfiorerebbe i 6.5 milioni di dollari. Proprio quest'ultima cifra coinciderebbe con l'importo del primo anno di contratto del 'Gallo' che ha visto incrementare l'ingaggio del suo precedente accordo per una cifra intorno agli 11-12 milioni: cifra che si incastra alla perfezione con l'operazione di scambio che lo ha portato in Texas al posto di Dejounte Murray.