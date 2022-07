New Orleans, Williamson rinnova per 185 milioni in 5 anni: è ufficiale

NEW ORLEANS (Stati Uniti) - L'agente di Zion Williamson, Austin Brown, ha annunciato che l'ala ha accettato una proroga di cinque anni con i New Orleans Pelicans per un valore di 193 milioni di dollari (circa 185 in euro). Brown ha detto all'Associated Press che l'accordo potrebbe valere fino a 231 milioni (poco più di 221,5 nella valuta in uso nel Vecchio Continente). L'accordo pone le basi per la prima scelta del draft 2019 per dare una spinta a una squadra che ha recentemente fatto i playoff senza di lui. L'accordo è arrivato nonostante Williamson abbia saltato tutta la scorsa stagione per un infortunio al piede. Williamson era diventato un All-Star due stagioni fa quando aveva una media di 27 punti a partita. I Pelicans non hanno ancora annunciato il rinnovo, che secondo le regole del campionato non può essere siglato fino al 6 luglio.