Lamar Odom sogna Kobe Bryant: "Giochiamo e tiriamo a canestro"

Lamar sogna Kobe Bryant

Lamar e Kobe hanno giocato insieme dal 2004 al 2011 ai Los Angeles Lakers vincendo l'anello nel 2009 e nel 2010, in più hanno condiviso la casacca della nazionale statunitense diventando così grandi amici: "Kobe Bryant viene da me in un sogno. Mi parla tutto il tempo e mi dice 'tieni duro, continua a combattere'...Tanta merda - racconta Odom, che si è anche tatuato il volto di Bryant sul collo -. Il suo spirito è molto forte, per me non è lontano. Quando sogni qualcuno e lui ti parla, lo ricorderai sicuramente".