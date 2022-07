Dalla Spagna: "Fontecchio vicino a Utah, pronto un biennale in Nba"

L'Nba si prepara ad accogliere il terzo italiano per la prossima stagione: Simone Fontecchio. A 26 anni l'ex Olimpia sembra essere pronto per il grande salto nel campionato più famoso del mondo, dove raggiungerà Gallinari (appena passato a Boston) e Banchero (scelta numero uno dell'ultimo draft da Orlando). Dopo le voci di un possibile approdo ai Lakers, dalla Spagna l'indiscrezione su quale club accoglierà l'azzurro nella prossima stagione: gli Utah Jazz. Stando a Eurodevotion, che cita fonti spagnole, sarebbe a un passo dal firmare un contratto biennale. L Ala piccola classe 1995, cresciuto nel settore giovanile della Virtus Bologna e poi con le maglie di Milano, Cremona e Reggio Emilia, nel 2020 Fontecchio è andato a giocare in Germania con l'Alba Berlino e nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Saski Baskonia. Secondo Eurohoops, il contratto con il Baskonia prevedeva una clausola d'uscita per la Nba che sarebbe scaduta a fine mese.