Nba, ufficiale: Harden rinnova altri due anni con i Philadelphia

È stato ufficializzato il rinnovo di contratto di James Harden con i Philadelphia 76ers. L'ex Nets e Rockets, che si appresta a giocare in Nba per la 14ª stagione, si è accordato per un biennale da 68 milioni di dollari con 'player option' (clausola che dà la possibilità ad un giocatore di accettare o meno un contratto già stabilito in anticipo per la stagione successiva) per il secondo anno, il 2023-24. Harden è arrivato ai Sixers lo scorso febbraio, dopo una stagione con i Brooklyn Nets, rivelatasi fallimentare.