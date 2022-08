LeBron James e i Lakers avanti insieme: biennale da 95.4 milioni di euro

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Dopo svariate settimane di attesa è arrivato il rinnovo contrattuale di LeBron James con i Los Angeles Lakers: estensione fino al 2024 con ulteriore opzione per il 2025, con un guadagno di 97.1 milioni di dollari (95.4 milioni di euro), ma con la possibilità di diventare un free agent proprio nel 2024. James diventa dunque il giocatore più pagato della storia in Nba con un guadagno complessivo di 532 milioni di dollari (equivalenti a 522 milioni di euro) dai contratti con le varie franchigie per cui ha giocato. Inoltre, la decisione del fuoriclasse nativo di Akron di mantenere una clausola di svincolo, non è casuale. Tra due anni infatti potrebbe sbarcare in Nba attraverso il Draft il suo primogenito Bronny, col quale LeBron non ha mai nascosto di voler giocare prima di ritirarsi. Occhi puntati sul quinto titolo Nba della carriera, dunque, ma anche sul sogno di poter formare una coppia vincente insieme al figlio nel prossimo futuro.