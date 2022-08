Espn: "Scambio Lakers-Jazz per Beverley"

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Il mercato Nba può ripartire dopo la fine della telenovela tra Kevin Durant e i Brooklyn Nets, i Los Angeles Lakers hanno subito iniziato a lavorare. Espn riporta che i gialloviola stanno concludendo lo scambio con gli Utah Jazz con l'ex Clippers Patrick Beverley al centro della trade: il point-guard approda alla corte di LeBron James in cambio di Stanley Johnson e Talen Horton-Tucker senza future prime scelte al Draft coinvolte. Questa trade apre diversi scenari per i Lakers soprattutto sul futuro di Russell Westbrook: l'ex Thunder ha un contratto da 44 milioni di dollari in questa stagione, l'arrivo del "nemico" Beverley (tra i due molte storie tese negli anni) potrebbe portare L.A ad esplorare nuovamente un possibile scambio con coinvolto Russ e anche le future scelte 2017 e 2019.