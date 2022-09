Commissioner Nba: "Negli insulti del patron Phoenix non c'era razzismo"

Secondo Adam Silver, commissioner della Nba, il proprietario dei Phoenix Suns Robert Sarver è stato probabilmente risparmiato da sanzioni ancora più forti dalla Nba per le sue parole e azioni razziste, misogine e ostili verso i suoi dipendenti. Per lo studio legale, che ha trascorso quasi un anno a scavare nella situazione, l'uso di insulti da parte di Sarver "non era motivato da ostilità razziale".