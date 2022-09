Nba, Michael Jordan è ancora un mito: asta record per la sua maglia

NEW YORK (Usa) - MJ firma un altro record: una maglia indossata da Michael Jordan, leggenda dell'NBA nella stagione 1997-1998, durante la sua ultima stagione con i Chicago Bulls, è stata venduta all'asta per oltre 10 milioni di dollari, un record assoluto per un articolo sportivo di proprietà della NBA. La casa d'aste di New York, Sotheby's, di proprietà dal 2019 del magnate delle telecomunicazioni franco-israeliano Patrick Drahi, aveva messo all'asta per otto giorni questa divisa storica appartenente a Air Jiordan, oggi 59enne, per una stima che variava fra i tre e i cinque milioni di dollari. L'oggetto è stato venduto per il doppio, a 10,1 milioni di dollari, secondo il rilascio di Sotheby's.