Under Armour blida Curry: accordo a vita da 1 miliardo di dollari

SAN FRANCISCO (Stati Uniti) - L'anno 2022 continua a sorridere a Stephen Curry. La stella dei Golden State Warriors oltre al 4° titolo Nba con annesso riconoscimento di Mvp (1° in carriera nelel Finals) adesso potrebbe unirsi a Lionel Messi (Adidas) e LeBron James (Nike) come ambasciatore a vita del suo main sponsor, l'Under Armour. Infatti il prodotto di Davidson è vicino alla firma di un accordo a vita con il brand sportivo di Baltimore da oltre un miliardo di dollari. Curry da tempo è il volto del popolare marchio sportivo impegnato anche in molte iniziative di beneficienza. A febbraio il brand ha donato nell'ambito degli Nba All-Star Game 1.000 dollari per ogni punto segnato da Curry (he poi si aggiudicò anche l'Mvp dell'evento) al distretto scolastico di Cleveland per sostenere i loro programmi sportivi di basket. Con la firma dell'accordo Curry diventerà il secondo giocatore Nba in attività a superare la soglia del miliardo in pochi mesi: a giugno, stando ai dati di Forbes, LeBron James dei Los Angeles Lakers è divenuto il primo giocatore a valere 1 miliardo