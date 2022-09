Golden State, Iguodala non smette: un altro anno in Nba

SAN FRANCISCO (Stati Uniti) - Andre Iguodala ha deciso: non smette e giocherà un altro anno in Nba. Dopo aver riflettuto sul possibile ritiro per tutta l'estate, il 38enne alla fine ha cambiato idea e ha firmato di nuovo con i Golden State Warriors per il minimo salariale. Iguodala giocherà così la sua stagione numero di 19 in Nba. L'allenatore Steve Kerr è entusiasta di avere ancora Iguodala nel roster come mentore per guidare i giovani e tentare di difendere l'anello conquistato nella scorsa stagione. Golden State partirà martedì per il Giappone per una serie di gare di preseason contro i Washington Wizards e Iguodala sarà in viaggio con la squadra.