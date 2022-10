Pre-season Nba: gli Utah di Fontecchio subito ko, bene Houston

Ai Jazz non bastano i 20 punti del finlandese Markkanen: contro i Toronto Raptors finisce 114-82. 5 punti e 2 assist in nove minuti per l'azzurro. I Rockets stendono i San Antonio Spurs per 134-96

03 . 10 . 2022 10:16 1 min fontecchioUtah JazzHouston Rockets

© CIAMILLO-CASTORIA

Comincia non proprio nel migliore dei modi l'avventura di Simone Fontecchio a Utah. I Jazz, infatti, perdono 114-82 il match di pre-season Nba contro i Toronto Raptors. Non bastano i 20 punti del finlandese Markkanen, top-scorer dell'incontro, mentre l'azzurro, ala piccola protagonista con la Nazionale di Gianmarco Pozzecco ai recenti Europei, mette a referto 5 punti e 2 assist in nove minuti di impiego. Pre-season Nba: gli Houston Rockets strapazzano i San Antonio Spurs 134-96 Molto bene, invece, gli Houston Rockets che travolgono i San Antonio Spurs con un netto 134-96. 21 punti a testa per Eason e Smith Jr. Intanto, Tyler Herro, miglior sesto uomo della passata stagione, ha rinnovato con Miami Heat per quattro anni per 130 milioni di dollari. Da non perdere Orlando, Banchero col tricolore James mette nel mirino Abdul-Jabbar Tutte le news di NBA

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi