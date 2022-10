Nba, Banchero ko all'esordio in pre-season: 8 punti con Orlando

MEMPHIS (Stati Uniti) - Dopo gli assaggi in Summer League, è la pre-season Nba a chiamare Paolo Banchero a fare sul serio. Per l'azzurro esordio con sconfitta contro Memphis e primi 8 punti a referto conditi anche da 2 rimbalzi ed 1 assist in quasi 24 minuti di impiego. La 19enne ala grande-centro nata a Seattle ma con cittadinanza italiana fa il suo, nonostante qualche difficoltà contro i Grizzlies che escono vittoriosi per 109-97 trascinati dai 22 punti di Morant e dai 21 di Aldama. Una notte che non ha visto solo sventolare il tricolore tra le buone notizie di questa nuova stagione Nba. Successo anche per Philadelphia 76ers su Brooklyn per 127-108 con 20 punti di Maxey e 15 di Champagnie e Korkmaz; osservato speciale Simmons al suo ritorno sul parquet ma con la casacca dei Nets. Vittorie anche di Oklahoma City Thunder sui Denver Nuggets (112-101) nonostante i 17 punti di Mann e il ritorno di Murray a 539 giorni dall'infortunio, dei Los Angeles Clippers sui Portland Trail Blazers (102-97, Lillard top-scorer con 16 punti) che ritrovano Kawhi Leonard dopo un lungo stop e dei Sacramento Kings sui Los Angeles Lakers (105-75, Murray arriva a quota 16).