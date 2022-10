Tutti pazzi di Wembanyama: il 18enne francese incanta gli scout Nba

Fenomeno Wembanyama, tutti pazzi per lui

A vederlo erano presenti ben 200 tra scout e dirigenti Nba, ai quali ha mostrato tutte le sue straordinarie abilità: "È stata una grande esperienza, una grande esperienza. Non vedo l'ora di farlo di nuovo. So che lo rifaremo tra due giorni, e poi per il resto della mia vita". Il suo allenatore ai Metropolitans 92, Vincent Collet, ha commentato così la sua prova: "Era fantastico, a volte". La partita tra G League Ignite e Metropolitans '92 è finita 122-115, con Scoot Henderson, la probabile scelta numero 2, che ha chiuso con 28 punti e nove assist per l'Ignite. Le squadre si affronteranno ancora giovedì pomeriggio, a seguire è probabile che Wembanyama giocherà la prossima partita negli Stati Uniti alla Summer League del prossimo luglio.