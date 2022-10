Nba, Banchero: 9 punti nel successo di Orlando contro San Antonio

Paolo Banchero continua il suo inserimento nel mondo Nba. Il 19enne lungo italo-americano, prima scelta assoluta all'ultimo draft, dà il suo contributo al successo di Orlando su San Antonio per 102-99 all'AT&T Center: partito in quintetto, Banchero mette a referto 9 punti (3/8 dal campo con 0/1 da tre e 3/3 ai liberi), 5 rimbalzi, 3 assist, 3 palle recuperate e una persa in 22 minuti di impiego. Nelle fila dei Magic spicca Carter jr (20 punti), fra gli Spurs 14 punti di McDermott. Terza uscita e terza sconfitta per i Lakers nella preseason: i gialloviola cedono anche a Minnesota per 144-99 ma coach Ham lascia a riposo tutte le sue star, da LeBron a Davis, passando per Westbrook e Beverley. Nei Wolves 13 punti a testa per Edwards e Russell, 5 punti e 12 rimbalzi per Gobert. Antetokounmpo (19 punti) è il migliore nei Bucks, battuti però ad Abu Dhabi per 123-113 da Atlanta (25 punti per Murray e 22 per Young) mentre al Barclays Center Miami surclassa Brooklyn 109-80: 17 punti per Adebayo e 15 per Lowry, nei Nets 22 punti per Durant, Simmons a referto con 4 punti e 10 rimbalzi. Largo successo di Portland sul Ra'Anana Maccabi: 138-85, si mette in luce Sharpe con 27 punti.