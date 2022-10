Nba, pre-season: Banchero trascina i Magic con 19 punti, Doncic ko

DALLAS (STATI UNITI) - Paolo Banchero is on fire. Il 19enne lungo italo-americano, prima scelta assoluta all'ultimo draft, si trova sempre più a suo agio sui parquet Nba. E' lui a trascinare gli Orlando Magic al successo contro i Dallas Mavericks nel match di pre-season, conclusosi con il successo della franchigia della Florida per 110-105. Banchero, schierato nello starting five da coach Jamahl Mosley, mette a referto 19 punti in 21 minuti conditi da 5 rimbalzi e un assist. Banchero chiude il match come miglior realizzatore dei suoi: alle spalle del 19enne italo-americano spiccano i 16 punti di Ross e i 13 di Bamba. Ai Mavericks non bastano invece i 16 punti del solito Luka Doncic e soprattutto i 23 di Christian Wood dalla panchina. Nelle altre partite della notte spiccano le vittorie dei Miami Heat a Memphis contro i Grizzlies padroni di casa per 111-108 (Robinson mattatore con 29 punti) e quella dei vice campioni Nba, i Boston Celtics contro gli Hornets: decisivi i 19 punti e i 5 rimbalzi di Brown per il 112-108 finale.