Banchero super con Orlando, Fontecchio sconfitto con Utah

NEW YORK (Stati Uniti) - Italia protagonista in Nba, ma con umori diversi in questa Preseason. Continuano le prestazioni convincenti di Paolo Banchero, prima scelta assoluta all'ultimo draft, che parte nel quintetto iniziale chiudendo con 17 punti, 9 rimbalzi e 2 assist nel successo di Orlando: 109-105 contro Memphis, mandandone in doppia cifra altri 5. Il più prolifico è Carter Jr che ne fa 18, 17 (come Banchero) anche per Ross, quindi i 14 di Wagner (con 10 rimbalzi), i 13 di Houstan (dalla panchina) e i 12 di Anthony. Tra i Grizzlies in evidenza Bane e Morant che ne faranno rispettivamente 33 e 23, ma sono i Magic a vincere ancora. Ko invece i Jazz di Simone Fontecchio che cedono in casa agli Spurs per 111-104. L'italiano parte dalla panchina mettendo a referto 8 punti e 1 rimbalzo in 12 minuti sul parquet, in un match in cui sono Vassell e Johnson (24 e 22 punti) a fare la differenza per la vittoria di San Antonio. Nelle altre gare, vittorie per Thunder (115-99 sui Pistons con 16 punti per Williams, per Detroit sono 20 quelli di Hayes), Chicago (127-104 contro Milwaukee con 17 punti e 11 rimbalzi per Vucevic, dall'altra parte ne fa 25 Nwora) e Golden State (131-98 contro Portland con 20 punti e 8 rimbalzi per Green).