Pre-season Nba: Clippers ko, vincono Miami e Cleveland

Nella notte italiana della pre-season Nba tra il 12 e il 13 ottobre i Cleveland raggiungono il successo. I Cavaliers hanno battuto Atlanta Hawks per 105-99 sfruttando la vena realizzativa di Mitchell e Garland, a referto rispettivamente con 24 e 23 punti. I Denver Nuggets hanno espugnato il parquet dei Los Angeles Clippers per 126-115 nonostante Powell abbia messo a segno ben 34 punti per i californiani. Con 25 punti di Adebayo e 23 di Herro Miami Heat mette al tappeto per 120-103 i New Orleans Pelicans.