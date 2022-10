Pre-season Nba: Banchero trascina Orlando, out Fontecchio

Ultime prove prima dell'inizio ufficiale della stagione. La preseason Nba si chiude nel segno di Paolo Banchero, che trascina Orlando al successo su Cleveland per 114-108: per il lungo italo-americano, prima scelta assoluta all'ultimo draft, 17 punti con 6/12 dal campo (1/3 da tre) e 4/4 dalla lunetta in 27', oltre a cinque rimbalzi, due assist, una palla recuperata e una persa. Resta invece fuori, a causa di una botta al quadricipite sinistro, Simone Fontecchio dalla sconfitta di Utah contro Dallas per 115-101: nei Mavericks già in forma regular-season Doncic con 24 punti. Altra figuraccia Lakers (86-133 contro Sacramento, si fa male Westbrook), Houston supera Indiana 122-114 (33 punti per Green), Raptors all'overtime sui Celtics (137-134), Denver ha la meglio su Golden State 119-112 mentre Irving (26 punti) e Durant (20 punti) trascinano Brooklyn contro Minnesota (112-102).