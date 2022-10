Nba shock: "Dikembe Mutombo ha un tumore al cervello"

NEW YORK (Stati Uniti) - Con un comunicato ufficiale l'Nba ha tristemente comunicato che la leggenda Dikembe Mutombo si sta attualmente sottoponendo a trattamenti per un tumore al cervello. Il comunicato recita: "L’ambasciatore Globale e Hall of Famer NBA, Dikembe Mutombo, si sta attualmente sottoponendo a trattamenti per un tumore al cervello. Sta ricevendo le migliori cure possibili da un collaborativo team di specialisti ad Atlanta. Dikembe e la sua famiglia chiedono privacy in questo momento, così da potersi focalizzare sulla sua salute. Sono grati per le vostre preghiere e auguri”. Mutombo ha giocato 18 anni in Nba vincendo per 4 volte il titolo di Defensive Player Of The Year (1995, 1997, 1998, 2001) oltre a 8 convocazioni all'All Star Game ed un'apparizione alle Nba Finals (2001) con i Philadelphia 76ers. Nel 2015 è entrato nella Hall Of Fame Nba.