NBA, Banchero fa subito lo show: esordio da sogno sulla scia di LeBron James!

DETROIT (Stati Uniti) - Debutto con i fuochi d'artificio per Paolo Banchero rovinato solo dal risultato finale. Gli Orlando Magic infatti cadono in volata a Detroit contro i Pistons 113-109 con il prodotto di Duke protagonista di una partita strepitosa: 27 punti (11/18 dal campo), 9 rimbalzi e 5 assist in 36', l'ultima matricola a debuttare nella Lega una prestazione da 25+5+5 fu nel 2003 LeBron James . Banchero ha tenuto in vita i suoi nell'ultima frazione realizzando 13 punti e portando Orlando fino al -1 (108-107) con 11" sul cronometro, a spegnere le speranze dei Magic ci ha pensato Stewart con la tripla del ko.

Nba, i Jazz dominano con Fontecchio che fa il suo debutto

Solo 56" senza statistoche per Simone Fontecchio che ha fatto il suo debutto in Nba nella notte in cui gli Utah Jazz travolgono i Denver Nuggets dell'Mvp in carica Nikola Jokic (27 punti): 123-102 il punteggio finale a Salt Lake City con i padroni di casa trascinati dai 20 di Collin Sexton. Debutto da dimenticare per i Brooklyn Nets di Kevin Durant (32 punti) che vengono travolti in casa 130-108 dai Pelicans del ritrovato Zion Williamson (25 punti). Ja Morant (34 punti) e i suoi Memphis Grizzlies la scampano di misura 115-112 dopo un overtime contro i Knicks: decisiva la tripla a 47" di Jones.

Nba, Doncic beffato dal +22

I nuovi T-Wolves di Rudy Gobert (23 punti e 16 rimbalzi ) archiviano Oklahoma City 115-108, Charlotte travolge a domicilio gli Spurs 129-102 mentre i Phoenix Suns rimontano dal -22 e battono 107-105 i Dallas Mavericks di Luka Doncic (35 punti) grazie al decisivo fadeaway a 9" di Damion Lee. Kyle Kuzma (22 punti e 13 rimbalzi) e Bradley Beal (23 punti) guidano Washington al successo ad Indiana per 114-107, buona la prima anche per gli Atlanta Hawks del duo Murray (20 punti e 11 assist)-Young (23 punti e 13 assist) contro Houston (117-107). Chicago vince a Miami 116-108 con 37 punti di DeMar DeRozan, Toronto rovina la prima di Donovan Mitchell (31 punti) con i Cavs: i canadesi si sono imposti 108-105 con Cleveland che ha anche perso Garland per infortunio.