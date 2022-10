Nba, la tripla doppia di Jokic batte Curry. Super Morant!

Spettacolo in Nba nella notte del 22 ottobre. I Golden State Warriors, campioni in carica, hanno perso in casa contro i Denver Nuggets nonostante la super prestazione di Stephen Curry che ha messo a segno 34 punti. Nel match in questione, terminato 128-123 per gli ospiti, spicca la prova di Nikola Jokic che effettua una tripla doppia: 26 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. I Memphis Grizzlies vengono invece trascinati da un super Ja Morant che mette a segno addirittura 49 punti (oltre a 4 rimbalzi totali e 8 assist) regalando alla sua squadra la vittoria contro gli Houston Rockets per 129-122.