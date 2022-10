Nba, Banchero non basta ad Orlando: vince Boston 126-120

ORLANDO (Stati Uniti) - Notte ancora amara per Paolo Banchero e i suoi Orlando Magic sconfitti in volata in casa contro i Boston Celtics 126-120 . La prima scelta assoluta chiude con 23 punti (6/19 dal campo) ed è l'ultimo ad arrendersi contro i verdi trascinati da uno straordinario Jayson Tatum da 40 punti: Banchero tiene Orlando in scia sul -3 (113-116) a 3'21" dalla sirena finale ma Boston piazza la zampata decisiva con la schiacciata di White e tripla di Tatum (10 punti nel 4°) per il 121-113 Celtics a 70".