Nba, Golden State vola sulle ali di Curry: Sacramento ko

SAN FRANCISCO (Stati Uniti) - Steph Curry continua a trascinare Golden State. Nella notte italiana della regular-season dell'Nba la stella dei Warriors brilla anche contro i Sacramento Kings, realizzando 33 punti e contribuendo con qualità e quantità alla vittoria dei suoi per 130-125. Affermazione all'overtime per Cleveland e Utah: i Cavaliers si impongono per 117-107 sui Washington Wizards grazie soprattutto ai 37 punti di Mitchell, mentre i Jazz la spuntano per 122-121 sul parquet dei New Orleans Pelicans con 31 punti di Markkanen. Battute d'arresto casalinghe per i due quintetti di Los Angeles: i Lakers cedono al fotofinish contro i Portland Trail Blazers (106-104), mentre i Clippers finiscono al tappeto contro i Phoenix Suns (112-95). Infine, nelle altre gare della notte gli Atlanta Hawks cadono contro gli Charlotte Hornets, col punteggio di 109-126, e gli Oklahoma City Thunder vanno ko contro i Minnesota Timberwolves per 106-116.