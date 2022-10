Incontro tra titani: Chiellini meets NBA, la storia

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Serata di svago per Giorgio Chiellini, che in attesa di disputare con il suo Los Angeles FC la finale di Conference di MLS contro Austin (il prossimo 30 ottobre) ha assistito alla sfida valida per la regular season di NBA tra i Clippers e i Phoenix Suns. L'ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana era tra gli spettatori in prima fila nella gara dello Staples Center, dove la franchigia di casa è uscita sconfitta con il punteggio di 112-95. Delusione per il risultato a parte, l'accoglienza della squadra di basket per il calciatore italiano è stata estremamente calorosa. Sui propri profili social infatti i Clippers hanno pubblicato una fotografia di Chiellini sorridente, accompagnata dalla didascalia: "Guardate chi ha fatto un salto a trovarci".